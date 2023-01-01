Под демаркацией и визуализацией опасных зон подразумевают сигнальную разметку производственных или складских площадей: цветографическим обозначением опасных мест и участков, линиями разметки, специальными знаками, указателями и прочими элементами.

Функция промышленной демаркации - обеспечение однозначного понимания и выполнения требований безопасности для сохранения жизни и здоровья людей, предупреждения аварий и происшествий на производстве.

Современные технологии позволяют визуализировать знаки и разметку с помощью инновационных световых решений – с помощью запатентованной технологии Слайд-мэппинг (Slide-mapping).

Суть технологии в том, что изображение от нескольких проекторов проецируется на поверхность большой площади, при этом исключается попадание света за пределы запланированной и запроектированной зоны проецирования. Технология не требует фронтальной и отцентрированной установки проектора по отношению к поверхности проецирования. В зависимости от расположения проектора, компьютерным способом трапеция картинки передается так, чтобы в результате полученное изображение не содержало искажений. При этом проекции с нескольких проекторов, как пазл, собираются в единую картину практически любой сложности. Проецируемые изображения получаются четкими и яркими, как в центре, так и по краям светового пятна.

Слайд-мэппинг в промышленной безопасности - это технология светового статичного проецирования знаков предостережения, демаркации территорий и помещений и выделения опасных зон, созданного при помощи мощных светодиодных проекторов.

Виды световой демаркации опасных зон:

Внутренняя световая демаркация:

- отчетливо видна в помещениях с низким уровнем освещенности;

- эффективна в загрязненных и запыленных помещениях;

- не подвержена стиранию от движущегося транспорта;

- применима для демаркации объектов под напряжением или с высокой температурой.

Наружная световая демаркация:

- ярко заметна в темное время суток и в сумерки;

- применима для визуализации котлованов, насыпей, рвов и т.д.;

- видна поверх выпавших осадков, листвы, грязи;

- не выгорает под воздействием ультрафиолета;

- не подвержена стиранию от движущегося транспорта и техники;

- работает в любых погодных условиях.

Активная световая демаркация:

- отражает наступление опасной ситуации в реальном времени;

- отключается и не отвлекает внимание персонала, когда опасности нет;

Практика показала, что световая визуализация и демаркация по технологии Слайд-мэппинг не только вызывает большее внимание у сотрудников предприятий, где применяется, но также положительную оценку и позитивные эмоции. Статистика показывает снижение уровня ДТП и производственного травматизма.

Способны ли другие световые технологии комплексно решить задачу световой демаркации и визуализации на предприятии?

Ответ: такое невозможно, поскольку стандартная технология гобо-проецирования не обеспечивает проекцию габаритных изображений без искажений по форме, цвету, четкости.

Кроме того, она требует фронтального расположения проектора либо под небольшим углом по отношению к плоскости проецирования.