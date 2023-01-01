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С
Световая визуализация и демаркация для промышленной безопасности предприятий

Предостерегает даже в неблагоприятных погодных условиях
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Обширные территории в короткие сроки
В соответствии с требованиями ОТ и СТО предприятий
При любой температуре от -60 до +55 С
Без остановки производства
О технологии
Слайд-мэппинг – это технология создания слайдов, в результате которой световой поток с высокой точностью без искажения визуализации направляется на поверхность объекта, формируя изображение согласно дизайну.
Слайд – многослойный светофильтр из высокотемпературного боросиликатного дихроического стекла, с нанесенным методом лазерной гравировки изображения.
Слайд-проектор – световой прибор с мощным светодиодным источником света и сложной оптической системой, позволяющий проецировать изображение под углом с предельной точностью визуализации проекции без искажения на реальный объект.
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Преимущества
1
Невосприимчивость к истиранию
2
Невосприимчивость к ультрафиолету
3
Отсутствие зависимости от снежных заносов, пыли, песка
4
Применимость на объектах, находящихся под напряжением и с высокой температурой
Невосприимчивость к истиранию
1
Невосприимчивость к ультрафиолету
2
Отсутствие зависимости от снежных заносов, пыли, песка
3
Применимость на объектах, находящихся под напряжением и с высокой температурой
4
8
Возможность отображения проекции на любую поверхность реального объекта
7
Возможность активной демаркации при возникновении опасных событий
6
Проецирование изображения любого размера с высокой точностью детализации без искажения под углом
5
Эффективность в условиях плохой освещенности и ее отсутствии
5
Эффективность в условиях плохой освещенности и ее отсутствии
6
Проецирование изображения любого размера с высокой точностью детализации без искажения под углом
7
Возможность активной демаркации при возникновении опасных событий
8
Возможность отображения проекции на любую поверхность реального объекта
Типовые решения
Решение: пешеходный переход и пешеходная зона
Решение: остановка и парковка
Решение: стоп-зона (ворота и ж/д переезды)
Решение: стоп-зона у кранов
Решение: складская разметка (демаркационные линии)
Решение: знаки
Решение: плакат по технике безопасности
О Компании

ООО «ДСМ» – светотехническая компания, разработчик и поставщик инновационных светотехнических решений.

 

Allumino

Собственная запатентованная технология по архитектурно-декоративному освещению стоечно-ригельных фасадов зданий. Применима для новых и реконструкции существующих фасадов.

BIM

Создание цифровой информационной модели любых объектов капитального строительства. Цель – получение объективной информации для эффективного управления ресурсами.

Светотехника

Проектирование, подбор оборудования и световых сценариев для интерьерного и экстерьерного освещения объектов различного назначения.

Световая демаркация

Световое статичное проецирование знаков предостережения, демаркации территорий и помещений с выделением опасных зон, созданное при помощи мощных светодиодных проекторов.

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