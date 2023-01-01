ООО «ДСМ» – светотехническая компания, разработчик и поставщик инновационных светотехнических решений.
Allumino
Собственная запатентованная технология по архитектурно-декоративному освещению стоечно-ригельных фасадов зданий. Применима для новых и реконструкции существующих фасадов.
BIM
Создание цифровой информационной модели любых объектов капитального строительства. Цель – получение объективной информации для эффективного управления ресурсами.
Светотехника
Проектирование, подбор оборудования и световых сценариев для интерьерного и экстерьерного освещения объектов различного назначения.
Световая демаркация
Световое статичное проецирование знаков предостережения, демаркации территорий и помещений с выделением опасных зон, созданное при помощи мощных светодиодных проекторов.