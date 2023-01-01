О технологии

Слайд-мэппинг – это технология создания слайдов, в результате которой световой поток с высокой точностью без искажения визуализации направляется на поверхность объекта, формируя изображение согласно дизайну.

Слайд – многослойный светофильтр из высокотемпературного боросиликатного дихроического стекла, с нанесенным методом лазерной гравировки изображения.

Слайд-проектор – световой прибор с мощным светодиодным источником света и сложной оптической системой, позволяющий проецировать изображение под углом с предельной точностью визуализации проекции без искажения на реальный объект.